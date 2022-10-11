Военком Карелии разъяснил, почему продолжают приходить повестки после завершения мобилизации

Военный комиссар Карелии Андрей Артемьев рассказал о разных видах повесток.

В ходе прямой линии в среду военком Карелии вновь ответил на вопрос жителей республике о том, почему после объявления о выполнении плана по частичной мобилизации продолжают приходить повестки.

«Повестка повестке рознь. Есть повестки по мобилизации, а есть повестки для уточнения данных воинского учета. Мы неоднократно обсуждали в правительстве республики, и с Артуром Олеговичем Парфенчиковым: у нас есть недостатки в работе, связанные с воинским учетом. Эти недостатки накапливались не год, не два, а десятилетиями. Система воинского учета характерна для той страны, в которой мы когда-то все жили. Сейчас идет цифровизация, технологии меняются, а методы и способы отчасти остались прежними», - признался военный комиссар Карелии Андрей Артемьев.

По словам военкома, с 28 октября, момента окончания мобилизации, повестки по мобилизации в республике не выписывали. Но кроме мобилизации в плановом порядке существует добровольная мобилизация. Она идет не по повесткам.

«Если человек приходит сам, пишет заявление «Прошу меня призвать по мобилизации», то мы вправе дать ему повестку по месту работы. Работодатель может и не понимает этой сути и думает, что мы их повестками оповещаем. Этого человека (добровольца – Прим. ред.) рассматривает индивидуально комиссия по мобилизации, автоматически принимает решение. И они идут и служат. И тоже считаются мобилизованными», - разъяснил Андрей Артемьев.

Говоря о повестках по уточнению данных воинского учета, военком попросил жителей Республики Карелия к этому отнестись «очень серьезно, проявить свою государственную сознательность, патриотизм».

«Мы просто уточняем данные, в том числе и в ваших интересах, данные, которых мы не знали, когда призывали. Откуда нам знать? Четверо у вас, пятеро детей? Да, я надеюсь, когда мы пройдем через цифровизацию, когда у нас будет единый доступ к каким-то порталам, сможем без вызова человека все уточнить. Но до этого нужно еще дойти», - подытожил военный комиссар.

Ранее Андрей Артемьев объяснил, почему родственники не всегда могут получить информацию о своих участниках спецоперации на Украине.