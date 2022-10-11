Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15
В Петрозаводске начали строить небоскреб с видом на Онежское озеро (ФОТО)
Сегодня 15:00

Военком Карелии разъяснил, почему продолжают приходить повестки после завершения мобилизации

Новости. Общество
21:53, 09 Ноября 2022
фото: Скрин видео

Новости партнеров

Военный комиссар Карелии Андрей Артемьев рассказал о разных видах повесток.

В ходе прямой линии в среду военком Карелии вновь ответил на вопрос жителей республике о том, почему после объявления о выполнении плана по частичной мобилизации продолжают приходить повестки.

«Повестка повестке рознь. Есть повестки по мобилизации, а есть повестки для уточнения данных воинского учета. Мы неоднократно обсуждали в правительстве республики, и с Артуром Олеговичем Парфенчиковым: у нас есть недостатки в работе, связанные с воинским учетом. Эти недостатки накапливались не год, не два, а десятилетиями. Система воинского учета характерна для той страны, в которой мы когда-то все жили. Сейчас идет цифровизация, технологии меняются,  а методы и способы отчасти остались прежними», - признался военный комиссар Карелии Андрей Артемьев.

По словам военкома, с 28 октября, момента окончания мобилизации, повестки по мобилизации в республике не выписывали. Но кроме мобилизации в плановом порядке существует добровольная мобилизация. Она идет не по повесткам.

«Если человек приходит сам, пишет заявление «Прошу меня призвать по мобилизации», то мы вправе дать ему повестку по месту работы. Работодатель может и не понимает этой сути и думает, что мы их повестками оповещаем. Этого человека (добровольца – Прим. ред.) рассматривает индивидуально комиссия по мобилизации, автоматически принимает решение. И они идут и служат. И тоже считаются мобилизованными», - разъяснил Андрей Артемьев.

Говоря о повестках по уточнению данных воинского учета, военком попросил жителей Республики Карелия к этому отнестись «очень серьезно, проявить свою государственную сознательность, патриотизм».

«Мы просто уточняем данные, в том числе и в ваших интересах, данные, которых мы не знали, когда призывали. Откуда нам знать? Четверо у вас, пятеро детей? Да, я надеюсь, когда мы пройдем через цифровизацию, когда у нас будет единый доступ к каким-то порталам, сможем без вызова человека все уточнить. Но до этого нужно еще дойти», - подытожил военный комиссар.

Ранее Андрей Артемьев объяснил, почему родственники не всегда могут получить информацию о своих участниках спецоперации на Украине.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.11.2022, 09:26
Возможности поездок через Финляндию по туристической визе расширились
08.11.2022, 15:47
Магазинная тварь заинтересовала детей в городе на границе Карелии
03.11.2022, 10:00
Стало известно состояние ребенка, который пострадал в торгово-развлекательном центре Петрозаводска
03.11.2022, 16:45
В Петрозаводске ребенка, который после избиения отцом вышел из 2-летней комы, выписали из больницы
03.11.2022, 16:59
В Петрозаводске откроется первая частная поликлиника
07.11.2022, 12:03
В Петрозаводске родные не спешат забирать домой ребенка, который после избиения отцом вышел из комы и лежит обездвиженный

Аналитика

Сегодня 15:26
Тема недели
Неювелирная работа
Архитекторы раскритиковали выбор места для установки памятника ювелиру фирмы Фаберже Михаилу Перхину в Петрозаводске.
Вменяем или психически нездоров?
03.11.2022 13:39
Прогноз экономики Карелии: ожидания и реальность
01.11.2022 09:00
Деньги не пахнут?
31.10.2022 08:30
Нужна помощь — мы идем к вам!
30.10.2022 12:03
«ПКС-Водоканал» заменит коммуникации в Октябрьском районе Петрозаводска
28.10.2022 16:47
Вне зоны доступа: новые условия госконтрактов монополизируют рынок вывоза мусора
28.10.2022 15:15
Вся аналитика

Чтиво

03.11.2022 16:27
Без политики
В Петрозаводске откроется первая частная поликлиника
Многопрофильный медицинский центр «Поликлиник» примет первых пациентов в ноябре.
Такой бизнес нам нужен: как «Карелкамень» озерного лосося сохраняет
03.11.2022 14:58
Покой нам только снится
31.10.2022 13:33
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.