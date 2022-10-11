Военком Карелии: Судьбу наших мобилизованных и военнослужащих отслеживаем

Военный комиссар Карелии Андрей Артемьев разъяснил, почему родственники не всегда могут получить информацию о своих участниках спецоперации на Украине.

На прямой линии, посвященной мобилизации, военком республики Андрей Артемьев рассказал, как военкомат отслеживает судьбу мобилизованных и военнослужащих, участвующих в спецоперации.

«Судьбу мы отслеживаем. Бывают такие случаи, что я даже дать информацию оттуда не могу. Хотя я знаю, где он находится. Люди должны понимать, что эта информация ограниченного доступа. Надо понимать, что в зоне боевых действий, либо даже в тыловых подразделениях, нет возможности использовать мобильные телефоны, особенно с расширенными мультимедийными функциями. Тем не менее, различные ситуации бывают. Мы по своим каналам узнаем и доводим информацию. Бывает, что это происходит не так быстро. Но все равно находим. Примеров таких множество. Последний случай — долго искали и нашли. Молодой человек лежит в луганском госпитале. Нашли телефон. Вышли на связь. Пока все нормально», — рассказал Андрей Артемьев.

Ранее сообщалось, власти Карелии ввели дополнительные меры поддержки семьям мобилизованных и военнослужащих.