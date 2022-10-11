Военком Карелии: в зону СВО сейчас уходят только добровольцы

Андрей Артемьев рассказал, что граждан, желающих участвовать в спецоперации, по-прежнему в военкоматы республики обращается много

В социальных сетях — в одиночных постах, чатах и пабликах — появляется сообщения о том, что в Карелии якобы продолжается мобилизация. По словам некоторых пользователей, мужчинам продолжают приходить повестки. После их явки в военкомат их отправляют в зону С. О. Военный комиссар Республики Карелия Андрей Артемьев опроверг эту информацию.

— Плановая мобилизация закончилась 28 октября 2022 года, в зону СВО уходят только добровольцы. Гражданин добровольно — по собственному желанию — приходит в военный комиссариат и пишет заявление, что хочет стать добровольцем. После проверочных мероприятий он убывает в воинскую часть, как добровольно мобилизованный, чтобы получать все положенные выплаты, а в последствии и льготы, как граждане мобилизованные в плановом порядке.

Военком подчеркнул, что никто не оповещает граждан, не вызывает в военкомат. У людей есть стремление отдать долг Родине. Они идут служить по собственному желанию. Добровольцев, желающих участвовать в спецоперации, по-прежнему обращается много.