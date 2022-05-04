Военком Карелии: «Всю информацию о жителях Карелии, участвующих в спецоперации, мы даем близким родственникам индивидуально»

Военный комиссар Карелии Андрей Артемьев рассказал о том, как происходит взаимодействие с родственниками жителей Карелии, которые участвуют в спецоперации вооруженных сил России на Украине.

«Вся информация о жителях Республики Карелия, которые участвуют в спецоперации, имеет ограниченный доступ, — пояснил Андрей Артемьев. — Поэтому мы не можем давать ее в СМИ или обычным гражданам. Однако при обращении близких родственников тех, кто участвует в спецоперации, военный комиссариат предоставляет сведения индивидуально и в возможно полном объеме.

Родные получают полную и достоверную информацию без ее распространения через СМИ».