Военкомат и несколько жилых домов в Питкяранте остались без воды из-за аварии

В приладожском райцентре прорвало водопровод.
Как сообщили в соцсети районные власти, в Питкяранте прорвало водопроводные сети, поэтому без воды остались следующие дома:
улица Гоголя, 21, улица Рудакова, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (здание военкомата).
Компания «Еврострой» собирается чинить водопровод 22 января, начиная с 09.00.
Жителей указанных домов попросили запастись водой.
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