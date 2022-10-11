Военная прокуратура ограничила въезд транспорта на бывший песчаный карьер в районе Карелии

В Прионежском районе Карелии на въезд к бывшему песчаному карьеру установлен шлагбаум, чтобы не допустить выброс мусора, сообщили в в военной прокуратуре Петрозаводского гарнизона.

В Прионежском районе Карелии, недалеко от села Деревянное, по требованию военного прокурора была ликвидирована свалка отходов.

Военная прокуратура Петрозаводского гарнизона в ходе проверки, проведенной с привлечением специалистов Минприроды, выявила нарушения законодательства о лесопользовании на территории бывшего песчаного карьера у СНТ «Сосновый бор».

В карьере обнаружены порубочные остатки, строительный мусор и твердые бытовые отходы.

По требованию надзорного ведомства указанная свалка полностью ликвидирована, а в целях недопущения подобного впредь въезд транспорта на территорию ограничен шлагбаумом.