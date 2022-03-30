Военная прокуратура Петрозаводска даст консультации по вопросам призыва

В военной прокуратуре Петрозаводского гарнизона начал работу консультационно-правовой пункт и телефон «горячей линии» по вопросам призыва.

На территории Карелии с 1 апреля начата работа призывных комиссий.

С целью реализации призывниками своих прав и недопущения нарушений закона военная прокуратура Петрозаводского гарнизона приступила к надзору за призывными мероприятиями.

Для этого в военной прокуратуре Петрозаводского гарнизона возобновляет работу консультационный пункт и телефон «горячей линии».

По телефону «горячей линии» можно получить разъяснение действующего законодательства о призыве граждан на военную службу, прохождении военной службы, правах и обязанностях военнослужащих. Также, если будут выявлены факты нарушений законодательства при призыве, то военная прокуратура незамедлительно отреагирует на ситуацию.

В военной прокуратуре гарнизона прием по вопросам призыва осуществляется в г. Петрозаводске по адресу: ул. Гоголя, д. 5, либо по телефону 8(8142)79-73-60, где можно получить правовую помощь и сообщить информацию о нарушениях закона.