Военная прокуратура Петрозаводского гарнизона расскажет о правах и обязанностях призывников

В военной прокуратуре Петрозаводского гарнизона возобновил работу консультационный пункт и телефон «горячей линии», где можно получить ответы на вопросы о призыве граждан на военную службу.

В Карелии с 1 ноября начали работу призывные комиссии, сообщила военная прокуратура Петрозаводского гарнизона.

«С целью реализации призывниками своих прав и недопущения нарушений закона военная прокуратура Петрозаводского гарнизона приступила к надзорному сопровождению призывных мероприятий», — сообщили в ведомстве.

Для этого в военной прокуратуре Петрозаводского гарнизона возобновил работу консультационный пункт и телефон «горячей линии». Основной целью его работы является разъяснение действующего законодательства о призыве граждан на военную службу, прохождении военной службы, правах и обязанностях военнослужащих, а также незамедлительное реагирование на выявленные факты нарушений законодательства.

В военной прокуратуре гарнизона прием по вопросам призыва осуществляется в Петрозаводске по адресу: ул. Гоголя, д. 5, либо по телефону 8(8142)79-73-60.

Ранее о том, военный комиссар Петрозаводска Владимир Кудрик рассказал о сложностях призывной кампании.