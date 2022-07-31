Развивать военно-патриотический туризм в Карелии предложили с участием бизнеса

Развивать военно-патриотический туризм в Карелии призвал руководитель общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флота» (ДОСААФ) Валерий Таборов.

Этой идеей он поделился на своей странице в социальной сети .

В июне 2022 года председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 24 млрд. рублей 16 регионам России на развитие туризма, среди них Карелия.

«Сегодня тема патриотического воспитания важна как никогда. Кроме того, вложение средств в туристическую инфраструктуру подобных объектов поможет развитию малого бизнеса, создаст дополнительные рабочие места. А это для районов республики крайне необходимо» — отметил Валерий Таборов.

По мнению общественника, интересный туристический объект можно сделать в Медвежьегорске по аналогии с «Курганом славы» в Виллагоре.

«Там находятся около 500 финских дотов времен Великой отчественной войны. Это небольшие бункеры с бронированными колпаками. С этих позиций вёлся огонь, и они использовались как оборонительные рубежи. Здесь же, в скалах, были казармы с отоплением, системой вентиляции, водопроводом и канализацией. Эти уникальные исторические памятники сегодня никем не охраняются, и в последние годы их стали разбирать на металл. Эта тема поднималась на федеральном уровне, но, к сожалению, действий предпринято не было. Кроме того, на этом объекте можно создать экспозицию, посвященную Зимней войне 39-40 гг. прошлого века», — предложил руководитель ДОСААФ Валерий Таборов.