Военно-социальный центр продолжает помогать участникам СВО

Действующие военнослужащие и члены их семей могут получить консультацию предоставлению выплат, медицинскому обеспечению и другим вопросам.

Военно-социальный центр Минобороны России по административным, информационным, страховым и финансовым услугам оказывает помощь действующим военнослужащим, участникам СВО и членам их семей.



Сотрудники Военно-социального центра могут проконсультировать по вопросам обеспечения денежным довольствием: ежемесячными дополнительными выплатами, пособиями и компенсациями. ВСЦ помогает разобраться в вопросах установления положенных выплат, награждения государственными наградами и медалями. В центр можно обратиться по вопросам медицинского и жилищного обеспечения, военно-ипотечного кредитования, а также выплаты единовременного пособия и страховых сумм. Кроме того, семьи военнослужащих могут получить консультацию по вопросам поиска военнослужащего и граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, а также узнать о выдаче справок участникам и членам семей участников СВО.



Оставить обращение можно в личном кабинете военнослужащего на сайте Министерства обороны или по номеру телефона «горячей линии»: 8 800-707-99-99. «Горячая линия» работает в будние дни с 9:00 до 18:00.



На площадке филиала фонда «Защитники Отечества» в Республике Карелия принимают инспекторы ВСЦ Денис Воробьев и Валерия Шпак. Получить консультацию по своему вопросу можно по адресу филиала: г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 1 или по единому номеру филиала фонда: 8 (8142) 44-53-10 (добавочный 206) в будние дни с 9:00 до 18:00.