Военнослужащий из Питкяранты Роман Филюгин погиб в зоне спецоперации
10 января, 21:23 Утраты
Житель Карелии погиб при выполнении боевых задач в ходе СВО.

фото: © соцсети Романа Филюгина

5 января житель Питкяранты Роман Филюгин погиб на СВО, сообщили в группе «Подслушано в ПТК (Питкяранта)» со ссылкой на мать бойца Наталью.

— При выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции погиб горячо любимый сын, брат, внук, племянник, друг Филюгин Рома, — говорится в публикации.

О дате и месте проведения церемонии прощания станет известно позже.

Ранее мы писали, что в зоне спецоперации погиб военнослужащий из Беломорского округа Рустам Джандаров.

