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Военные Финляндии договариваются с владельцами земли у госграницы о строительстве укреплений

Новости. Общество
13:46, 29 Сентября 2023
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Силы обороны Финляндии начали заключать с владельцами земли у границы с РФ договоры, позволяющие начать строительство укреплений в течение суток.

Вооруженные силы Финляндии начали заключать с владельцами участков у российской границы договоры, позволяющие начать строить на этих территориях укрепления в течение суток, сообщила крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat.

Об этом пишет «РИА Новости».

«За последние полтора года десятки землевладельцев подписали секретные соглашения о землепользовании, позволяющие начать фортификационные работы на их территории с уведомлением за 24 часа», — говорится в публикации.

По финскому законодательству, земля, в том числе на государственной границе, может принадлежать как физическим, так и юридическим лицам, включая промышленные предприятия.

При подписании соглашения владелец земли получает единовременную выплату в 750 евро. Договор дает право силам обороны строить на участке оборонительные сооружения, а позднее заключать отдельные соглашения на аренду этих объектов. Срок действия документа рассчитан на 20 лет.

«Силы обороны проинформируют владельца об использовании объекта для срочного строительства по телефону, письмом или электронной почтой не позднее чем за один день до начала строительства», — приводит газета выдержку из документа.

Владельцу земли платят 4 800 евро за гектар. Ущерб, причиненный имуществу владельца недвижимости компенсируют отдельно.

Финляндия стала 31-й страной Североатлантического альянса 4 апреля 2023 года. Она имеет самую протяженную внешнюю границу с Россией, которая служит также границей Евросоюза и НАТО, достигающей 1 340 километров.

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