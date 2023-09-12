Военные пенсионеры, отправившиеся в зону СВО, получат компенсацию военной пенсии

Парфенчиков рассказал, что полная компенсация пенсии полагается в дополнение к другим выплатам.

Военные пенсионеры-участники СВО получат компенсацию военной пенсии, рассказал в личном профиле 13 сентября глава Карелии.



По словам Артура Парфенчикова, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу, военные пенсионеры, которые отправились в зону СВО по мобилизации или на контрактной основе, получат полную компенсацию пенсии в дополнение к другим выплатам.



«Считаю инициативу главы государства крайне важной и справедливой. Общаясь с земляками на передовой, в личной переписке нередко обсуждал этот вопрос. Многие военные, сотрудники правоохранительных органов до участия в спецоперации состояли в запасе и уже получали пенсию за выслугу лет. Однако ее выплата была приостановлена после того, как они перешли в категорию участников СВО», — отметил губернатор.



Как отметил руководитель региона, данный вопрос неоднократно поднимался правительством Карелии на федеральном уровне.

«Указ президента возвращает эту выплату военным пенсионерам, которые сегодня исполняют свой воинский долг на полях сражений», — написал Артур Парфенчиков.



Порядок выплат в ближайшее время определит правительство России, заявил глава Карелии.