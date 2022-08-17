Военный комиссар Карелии в прямом эфире расскажет о добровольцах для отправки на Украину

Военный комиссар Карелии Андрей Артемьев в прямом эфире ответит на вопросы жителей, которые они оставляют в соцсети, о спецоперации на Украине.

В среду, 24 августа, в прямом эфире в рамках проекта «Объясняет ЦУР» на вопросы, которые жители республики оставляют в соцсетях, ответит военный комиссар Карелии Андрей Артемьев. Начало трансляции в 12.30 в паблике «Республика Карелия».

Комиссар объяснит, как происходит формирование добровольческих отрядов, отбывающих на Украину для участия в спецоперации. Также Андрей Артемьев объяснит, проходят ли солдаты и офицеры сборы перед отправкой на Украину. И из прямого эфира узнаем, какие выплаты положены добровольцам.