Военный летчик возглавит аэропорт Петрозаводска

У аэропорта «Петрозаводск» новый директор.
К исполнению обязанностей директора аэропорта «Петрозаводск» приступает Андрей Маслов, сообщил в своем телеграм-канале вице-премьер правительства Виктор Россыпнов.
— У него более чем заслуженная биография — военный летчик, заместитель руководителя авиационной службы федеральной организации, — рассказал Россыпнов.
Основными задачами Андрея Александровича будут являться безопасная эксплуатация аэропорта, дальнейшее расширение маршрутной сети и бережное ведение хозяйства.
— Бюджетные средства, направляемые на содержание аэропорта, должны расходоваться рачительно. На этой должности важно быть хорошим хозяйственником, - добавил вице-премьер.
До Андрея Маслова аэропортом руководила Лариса Кензеева. Она была и.о. директора.
Ранее сообщалось, что петрозаводский аэропорт обслужил более 75 тысяч пассажиров в прошлом году.