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Военный медик, участник СВО Евгений Тучин поддержал выдвижение Владимира Путина

Новости. Общество
18:19, 06 Января 2024
фото: ИА "Республика"

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Подписи в поддержку действующего главы государства Евгений Тучин и его супруга Ирина поставили в пункте сбора в Петрозаводске.

Главный врач Республиканского перинатального центра Евгений Тучин больше года участвует добровольцем в специальной военной операции. За мужество и самоотверженность при оказании медицинской помощи военнослужащим он удостоен звания «Человек года Республики Карелия — 2023». Его супруга Ирина входит в актив регионального отделения Комитета семей воинов Отечества, вместе с другими волонтерами поддерживает наших бойцов, помогает госпиталям.

Находясь в отпуске в Петрозаводске, Евгений Тучин пришел в пункт сбора подписей в ТЦ «Макси», чтобы поддержать выдвижение Владимира Путина.

«Я всегда доверял нашему Президенту и доверяю сейчас. Вижу, как страна кардинально меняется, чувствуется стабильность. Я за стабильность и за дальнейшее укрепление нашей страны», — пояснил Евгений Тучин.

Ирина Тучина согласна с супругом.

«В моем представлении Владимир Владимирович — это идеал настоящего мужчины: всегда спокойный, всегда уравновешенный. Человек, который уважает любого и держит свое слово», — добавила Ирина.

Также подпись в поддержку действующего главы государства поставил премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик. Он пояснил, почему принял такое решение.

«Считаю, что наша страна и наша республика достойно реагируют на все новые сложные вызовы. По моему убеждению, в этой ситуации каждый должен сделать для себя вывод, каким он хочет видеть будущее России, Карелии, будущее своих детей. Уверен, что с Владимиром Владимировичем Путиным мы будем идти вперед. Я хочу, чтобы у моих детей была уверенность в завтрашнем дне, поэтому я для себя свой выбор сделал», — сказал Александр Чепик.

Добавим, выборы Президента Российской Федерации пройдут 15, 16, 17 марта 2024 года. Владимир Путин будет участвовать в них в качестве самовыдвиженца. Для регистрации ему нужно собрать 300 000 подписей избирателей России. Сейчас по всей стране работают пункты по сбору подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина, организованные волонтерами Народного фронта.

Каждый житель Петрозаводска, который хочет поддержать Владимира Путина, может прийти в Общероссийский народный фронт — в ТЦ «Макси» или «Лотос Плаза». В выходные и праздничные дни это можно сделать с 12:00 до 15:00. А в будни активисты будут работать с 17:00 до 20:00.

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