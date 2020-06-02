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Военный памятник известного российского скульптора откроют в Петрозаводске раньше срока

Новости. Общество
06:40, 03 Июня 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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Памятник в Петрозаводске, посвященный женщинам-матерям времен Великой Отечественной войны и подвигу всего народа, откроют 24 июня, в день парада Победы.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске появится монументальная композиция, представляющая собой фигуру женщины-матери с детьми, которые держат в руках портреты родственников – участников Великой Отечественной войны. Открытие памятника было запланировано на 2 августа 2020 года в День Воздушно-десантных войск.

Но замсекретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев, возглавляющий одну из рабочих групп госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия, сообщил об изменении сроков, пишет ТАСС.

"В настоящее время к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне завершается строительство памятного монумента, посвященного подвигу советского народа, открытие которого запланировано 24 июня 2020 года, в день парада Победы... Скульптура олицетворяет память о трудной военной судьбе женщин-матерей и всего нашего народа и призывает молодое поколение, не знавшее тягот войны, всегда помнить об этом", – сказал Нургалиев.

Автор творения – известный скульптор Салават Щербаков.

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