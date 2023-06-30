Военный прокурор Петрозаводска провел личный прием в госпитале

Военный прокурор Петрозаводского гарнизона майор юстиции Денис Иванов провёл на базе военного госпиталя личный приём граждан, сообщили в пресс-службе ведомства.
Личный прием прокурора прошел в июне.
Как сообщили в ведомстве, поступившие обращения касались вопросов медицинского обслуживания, реабилитационных мероприятий, обеспечения лекарственными препаратами, прохождения диспансеризации, предоставления льгот и социальных гарантий.
Всем обратившимся даны необходимые разъяснения.
По сообщениям, требующим прокурорского вмешательства, организованы проверки.
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