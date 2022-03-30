Военный прокурор в Карелии оштрафовал сотовую компанию за размещение мобильного оборудования в военном городке

Военная прокуратура Петрозаводского гарнизона в ходе проверки выявила нарушения законодательства о землепользовании

Установлено, что коммерческая организация, предоставляющая услуги мобильной связи, незаконно, не имея необходимой разрешительной документации, разместила на территории одного из военных городков в Карелии огороженное забором оборудование.

В связи с выявленными нарушениями военный прокурор гарнизона возбудил в отношении компании дело об административном правонарушении.

Постановлением управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Карелии правонарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

В настоящее время под контролем военной прокуратуры гарнизона организацией принимаются меры по оформлению прав на спорный земельный участок.