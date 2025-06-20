Военный рубеж Петрозаводска можно будет рассмотреть при помощи шлемов виртуальной реальности

Посетители мемориала «Высота 168,5» своими глазами увидят реконструкцию событий 1940-х годов.

На территории мемориала «Высота 168,5», где в годы Великой Отечественной войны проходил рубеж обороны карельской столицы, начнут проводить виртуальные экскурсии. Об этом сообщили в правительстве республики.

— В планах — создание контента виртуального присутствия, разработка программно-аппаратного комплекса на базе VR-шлемов, благоустройство «Высоты 168,5» и военно-мемориального комплекса «Курган славы», — рассказали в региональном кабмине.

Там отметили, что внедрение технологии волюметрической съёмки позволит посетителям памятной локации своими глазами увидеть события ушедшей эпохи и почувствовать себя частью истории.