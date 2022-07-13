Войска США и Великобритании провели учения в Финляндии

Совместные учения Vigilant Fox с участием британских, американских и финских военных прошли на западе Финляндии в преддверии возможного вступления этой страны в НАТО.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны Великобритании.

По информации военного ведомства, в четырехдневных учениях приняли участие 750 военнослужащих из трех стран. Они отработали взаимодействие между воздушными и сухопутными силами.

«Учения Vigilant Fox продемонстрировали силу и совместимость наших вооруженных сил с союзниками из США и Финляндии и вновь подтвердили нашу приверженность обороне и безопасности Балтийского региона», — сказал замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи, комментируя прошедшие маневры.

Ранее Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия симметрично ответит на расширение военной инфраструктуры альянса на территории Швеции и Финляндии в случае их вступления в НАТО.