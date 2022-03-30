Вокальный конкурс «Сияние Севера» пройдет в Петрозаводске

Вокалистов и творческие коллективы приглашают к участию в конкурсе «Сияние Севера».

Объявлен старт приема заявок на вокальный конкурс «Сияние Севера». К участию в нем приглашают исполнителей от 14 до 35 лет, а также творческие коллективы. Конкурс проводится в номинациях «Эстрадный вокал», «Академический вокал», «Фолк», «Кавер», «Авторская песня», «Джаз» и «Рэп». Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска со ссылкой на молодежный центр «Смена». Заявки на участие в проекте принимаются до 13 апреля.

Концерт «Сияние Севера» состоится 18 апреля. 25 июня пройдет гала-концерт с участием лауреатов вокального состязания.