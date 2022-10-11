Вокзал в родном городе спикера Заксобрания Карелии признали объектом культурного наследия

Вокзал в Медвежьегорске, в родном городе председателя парламента республики Элиссана Шандаловича, был признан объектом культурного наследия регионального значения.

Как сообщил на своей странице в соцсети Элиссан Шандалович, его родной город Медвежьегорск начинается с самого красивого и аутентичного вокзала Октябрьской железной дороги.

«Земляки по праву гордятся этой достопримечательностью города и всего района. На днях наш вокзал был признан объектом культурного наследия регионального значения», — сообщил спикер Заксобрания Карелии.

Элиссан Шандалович напомнил историю создания вокзала, рассказав, что здание было построено по проекту инженера и архитектора Руфина Михайловича Габе в 1916 году. Оно возводилось в то время, когда поселение не имело статуса города, а было деревней Медвежья Гора. В 1916 году здесь прошли первые поезда, а в 1917-м отправился первый поезд до Мурманска.

«В 2019 году, когда Медгора принимала День Республики Карелия, отремонтировали фасад здания, внутренние помещения вокзала и благоустроили привокзальную площадь. Очень ценно то, что после большого ремонта архитектура вокзала была сохранена практически в первозданном виде», — написал Шандалович.