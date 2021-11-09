Волчицу убили в окрестностях города горняков Карелии, где хищники охотятся на собак

Охотник добыл молодую волчицу под Костомукшей, где серые хищники терроризируют местных жителей и их питомцев.

Как сообщил «64 параллели» старший инспектор Госохотнадзора по Костомукше Юрий Шпаков, зверю было от полутора до двух лет. Подстрелить хищницу удалось местному охотнику Вадиму Потимко.

Биоматериал отправили на освидетельствование в Петрозаводск. Исследование покажет, было ли у животного бешенство или другие опасные заболевания.

Охотнику, выследившему волчицу, выплатят вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. Также в качестве поощрения ему вне очереди выдали лицензию на добычу лося.

«В этом году мы выдали 307 разрешений на добычу волка. Мы стараемся отпугнуть зверей, проводим облавы. Но и звери привыкают к местам, где можно легко прокормиться, и стремятся туда. Так что в очередной раз напоминаю: не оставляйте собак на улице зимой, особенно на привязи. Иначе никакая охота не поможет», – цитирует сетевое издание Костомукши Юрий Шпаков.

Напомним, Совет Костомукшского городского округа направил обращение в карельское министерство природных ресурсов и экологии с просьбой принять решение о регулировании численности волков. Причиной, побудившей народных избранников обратиться в Минприроды республики, стали многочисленные жалобы обеспокоенных костомукшан. Случаи нападения волков на домашних животных происходят в Костомукше и ее окрестностях все чаще. Недавно волк напугал работников горного комбината в Карелии.