Волчья Луна взошла в небе над Россией

4 января россияне смогут наблюдать уникальное астрономическое явление.

Сегодня ночью, 4 января, жители России смогут наблюдать первое в 2026 году полнолуние, которое, согласно североамериканской терминологии, именуется Волчьей Луной. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

— Одна из самых больших Лун в году (некоторые даже относят её к Суперлуниям) будет наблюдаться на небе почти всю ночь вместе с самой яркой сейчас планетой на небе — Юпитером. Расстояние между ними составит всего около 3 градусов (6 лунных дисков). Также на расстоянии около 7 градусов от них будут находиться две самых ярких звезды созвездия Близнецов — Поллукс и Кастор, носящие имена легендарных братьев из греческой мифологии, которые участвовали в походе аргонавтов и по воле Зевса были помещены на небо, — рассказали учёные.

Спутник Земли поднимется на 50-60 градусов над горизонтом и будет виден на всей территории страны. Кроме того, на северо-востоке (то есть слева от наблюдателей) разместится метеорный поток Квадрантиды — один из самых заметных звездопадов в году.

