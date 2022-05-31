В Петрозаводске прошел II Благотворительный турнир по волейболу в поддержку детей с особенностями развития, приуроченный к Дню защиты детей.

1 июня в спортивном зале ВСЦ «Акватика» прошел II Благотворительный турнир по волейболу в поддержку детей с особенностями развития, организаторами которого стали благотворительный фонд «Открытые возможности» и креативное агентство «Ильматар».

— Важно, чтобы в обществе было сформировано толерантное отношение к детям с особенностями развития, — отмечает Наталья Абрамова, руководитель благотворительного фонда «Открытые Возможности. — С ребятами нужно уметь общаться, и игра в волейбол хорошо подходит для этого. Такой формат востребован и у детей, и у взрослых.

На площадке спортивного центра «Акватика» собрались корпоративные команды многих организаций: КСМ, Корпорации развития РК, Петроимпульс, клиники Кивач, ПетрГУ, проекта «Почувствуй ритм», фонда «Открытые возможности», городского казачьего Общества «Петрозаводское». Кроме того, поучаствовать смогли и отдельные представители муниципальных и общественных организаций карельской столицы.

Главная идея турнира — смешанные команды: медики, строители, волонтеры, служащие, инженеры и подростки с особенностями развития вместе боролись за победу. По итогам жеребьевки было образовано 8 команд, которые сами придумали себе названия и соревновались по олимпийской системе на выбывание. Победила сборная команда «Зенит», призерами стали команды «Карельская Калитка» и «Солянка».

Самым юным участником соревнований стал Демьян Великанов: в силу возраста он не мог составить достойную конкуренцию соперникам на волейбольной площадке, зато достойно отстаивал честь команды КСМ в конкурсе прыжков на скакалке. Все юные участники турнира получили памятные подарки от организаторов в честь Дня защиты детей.

— Мы организовали этот турнир, чтобы показать: благотворительность — это не только финансирование общественных организаций и фондов, или какие-либо акции в их поддержку, но и социализация. Это создание комфортной среды для детей с особенностями развития, — прокомментировала Анастасия Вольфред, менеджер креативного агентства «Ильматар».

Такой формат соревнований поддержали и сами игроки. «Это было круто, сильно, позитивно, весело, и самое главное эмоционально! Всем участникам, всем организаторам, всем тем, кто готовил и помогал на мероприятии огромнейшее спасибо!», — поделился впечатлениями Наур Гокинаев.

На собранные в рамках благотворительного турнира средства организаторы закупили спортивный инвентарь, который передадут воспитанникам интерната в Ладве.