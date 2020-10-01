Волейбольная команда спортшколы Петрозаводска вошла в десятку лучших в России

Юные спортсмены из Петрозаводска достойно выступили на межрегиональном турнире по волейболу "Кубок Дружбы – 2020".

В Новосибирске завершился межрегиональный турнир по волейболу среди команд юношей и девушек 2008-2009 гг. р. "Кубок Дружбы - 2020". Волейбольная команда мальчиков спортивной школы №4 Петрозаводска "Стрижи" вошла в десятку сильнейших клубных команд России, соощили в Минспорта Карелии.

Карельские спортсмены заняли 7 место среди 32 команд юношей и девушек.

Тренер команды - Наталья Власкова.

Ранее "Оружейники" Карелии привезли из Вологды "Кубок Севера".