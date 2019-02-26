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Новости. Общество
11:27, 26 Февраля 2019

Волейбольный турнир на Кубок председателя Петросовета пройдет в Петрозаводске уже в эти выходные

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Торжественное открытие соревнований по волейболу среди женских команд на Кубок председателя Петросовета состоится 2 марта в 14.00 в зале центра спортивной подготовки ВСЦ "Акватика" на улице Пушкинская, 7.

Поболеть за команды приглашаются любители спорта всех возрастов. Зрители смогут стать не только свидетелями увлекательной и зрелищной борьбы за победу лучших женских волейбольных сборных карельской столицы, но и поучаствовать в специальной развлекательной программе для всей семьи.

Напомним, что вход на мероприятие свободный.

Четвертый традиционный волейбольный турнир среди женских команд на Кубок председателя Петросовета Геннадия Боднарчука проходит в Петрозаводске 2 и 3 марта. Соревнования проводятся при поддержке автономной некоммерческой организации по развитию физической культуры и спорта "Лига 4+2".

В этом году в соревнованиях примут участие восемь женских команд карельской столицы: "ЗЕОН", "Атриум", "Кижанка", "ПетрГУ", "ОМК", "Экодар", "Северянка" и "Древлянка".

Главной целью турнира является поддержка женского волейбола в Петрозаводске и Республике Карелия. Информационными партнерами мероприятия выступают: радиостанции "Авторадио Петрозаводск", "Радио России-Карелия", ГТРК "Карелия", информационно-аналитический портал "Столица на Онего".

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Комментарии

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Artur
2019-02-26 12:27:53
У всех чинушек башню заклинило , каждый клерк турниры в честь себя проводит , прямо умора , какие " великие" люди .
Гость
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