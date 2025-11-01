Волевую победу одержала «Динамо-Карелия» над «Академией СКА» из Санкт-Петербурга

Матч на домашнем льду завершился победой карельской команды «Динамо-Карелия» со счетом 6:5.
Накануне, 1 ноября, прошла очередная игра в рамках Чемпионата МХЛ. «Динамо-Карелия» встретилась с «Академией СКА» из Санкт-Петербурга. Напомним, она из их же «серебряного» дивизиона, занимает третью строчку в турнирной таблице. Наши — предпоследнюю. Но после последнего проигрыша ребята собрались и дали отпор гостям.
— Получилась напряжённая и результативная встреча, в которой нам удалось проявить характер и одержать волевую победу. Шайбы забросили Богдан Козловский, Илья Кобец, Иван Афанасьев, Ярослав Медведев, Илья Базанов и Фёдор Кузьмин, — рассказали в паблике команды в ВК.
Игра завершилась победой в овертайме со счетом 6:5 в пользу Карелии.
С победой игроков поздравил тренер — Дмитрий Крамаренко. Он команду возглавил 26 сентября. Он сменил на посту Игоря Велькера, который работал в Кондопоге на протяжении двух сезонов.
— Хорошая, боевая игра. Результативная, харАктерная на протяжении всего матча с двух сторон. Омрачила игру травма у соперника. Так получилось. Дай Бог, чтобы у парня ничего серьезного не было. Здоровья ему. А так пацанов с победой, болельщикам спасибо большое. Тоже их с победой, — поделился впечатлениями Дмитрий Крамаренко.
Следующие игры пройдут на выезде. 4 ноября в Ярославле с МХК «Локо», а 6 ноября в Череповце с МХК «Алмаз». Обе команды играют в «золотом дивизионе». «Локо» лидирует в турнирной таблице, «Алмаз» находится на 5 строчке. Наша команда в своем дивизионе на предпоследнем месте, но количество очков после четвертой победы выросло.
Напомним, встреча прошла в рамках Чемпионата МХЛ. Лига объединяет молодых хоккеистов в возрасте от 16 до 20 лет. Команды Молодежной хоккейной лиги поделены на две конференции по географическому принципу. В конференции «Запад» играют 19 команд, в конференции «Восток» — 18, которые разделены на два дивизиона «Золотой» и «Серебряный». «Динамо-Карелия» в серебряном дивизионе конференции «Запад». В регулярном чемпионате внутри своей конференции команды играют друг с другом по круговой системе (по четыре матча с командами своего дивизиона и по два − с остальными). В плей-офф выходят восемь команд из каждой конференции.