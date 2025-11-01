РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Личное мнение
100 или одна тысяча: как карельские автосервисы пенсионеров разводят
02 ноября, 07:35 Статьи
Кинотетрис
«Папины дочки. Мама вернулась»: новые приключения семейства Васнецовых Васильевых на больших экранах
31 октября, 17:01 Статьи
ЛИЦА СТОЛИЦЫ
«Я живу свою лучшую жизнь»: как петрозаводчанин пробился в самую престижную лигу смешанных единоборств
31 октября, 06:35 Статьи
Новости

Российский спортсмен Тимофей Петров завоевал два золота на Кубке мира по карате

10:35

Как пенсионер из Петрозаводска решил поменять масло в авто, а в итоге чуть не расстался с крупной суммой

09:37

Проверки на дорогах пройдут в праздничные дни в Карелии

09:20

Прионежская сетевая компания предупредила о возможных отключениях электроэнергии

09:00

Волевую победу одержала «Динамо-Карелия» над «Академией СКА» из Санкт-Петербурга

08:29

В Минобразования Карелии пояснили, почему воспитателям садика в Лоухи с сентября снизили зарплаты

08:01

Участники субботника построили еще два моста на трассе «Фонтаны»

07:30

Wildberries начал тестировать беспилотную доставку легких грузов

00:10

В Петрозаводске открылся первый муниципальный приют для бездомных животных

23:48

Все, что случилось сегодня

22:20

Эксперты выяснили, как сильно подорожал новогодний стол в 2025 году

21:12

«90% ДТП можно предотвратить»: в ГАИ назвали главные причины аварий на пешеходных переходах

20:36

В Госдуме отмерили срок действия бумажных трудовых книжек

19:28

Состояние богатейших россиян выросло на $22,5 млрд с начала года

18:32

В Институте Пушкина назвали претендента на самое длинное слово в русском языке

17:42

Более 17 тысяч рублей будет стоить аренда дома в Карелии в новогодние праздники

17:22

Дождь, местами снег: прогноз погоды на 2 ноября

17:00

Глава Минстроя Карелии Александр Федоричев станет руководителем Карельского экологического оператора

16:38

От лимита на сим-карты до долгов по наследству: что важно знать о нововведениях ноября

16:22

В «Talojarvi. Город у воды» сохраняется выгодная цена на квартиры - 115 000 руб/ м2

16:05

Новые лестничные спуски, дорожки и тротуары обустраивают в Зарецком парке

15:59

«Петербургтеплоэнерго» получило паспорта готовности к работе в осенне-зимний период

15:56

Жители деревни Рыпушкалицы Олонецкого района поблагодарили Артура Парфенчикова за ремонт водопровода

15:45

Жительница Питкяранты получит компенсацию после падения на тротуаре весной

15:26

Без проблем и рисков: как грамотно купить квартиру на вторичном рынке

15:17

Прионежская сетевая компания рассказала о плановых отключениях электричества в первые дни ноября

15:04

В гостиницу теперь можно заселиться по водительским правам или загранпаспорту

14:45

Глава Суоярвского округа Роман Петров уволен в связи с утратой доверия

14:27

Более 685 тысяч икринок отобрали рыбоводы для выращивания мальков в Карелии

14:21

Т2 запускает безлимитную связь для абонентов других операторов

14:10

Юный электровелосипедист пострадал при столкновении с иномаркой в Петрозаводске

13:52

Три человека пострадали в столкновении двух автомобилей в Петрозаводске

13:37

Жителя Карелии обманули при покупке радиоаппаратуры через интернет

13:25

Капибара по имени Бари радует посетителей «Карельского зоопарка»

13:15

Родители погибших в аварии на Ключевой молодых ребят подали иск о моральной компенсации

13:03

Карельские ученые назвали вид пойманного в Белом море ската

12:47

Житель Калининграда заработал миллион рублей за сезон на сборе ягод в Карелии

12:32

В Карелии проводят опрос о безопасности финансовых услуг

12:19

«Не должно быть ФАПов с рукомойниками»: в Минздраве рассказали о строительстве современного пункта в Подпорожье

12:02

Жителя Карелии оштрафовали за фиктивную регистрацию иностранки

11:45

Участники программы «Герои Карелии» хотят стать депутатами

11:33

В Египте открылся самый большой музей в мире

11:27

25 народных дружин для охраны границ сформировали в Карелии

11:11

Благоустройством парка в Лахденпохье занялся новый подрядчик

10:52

В Медвежьегорске создают новый культурно-туристический центр

10:35

29-летнего петрозаводчанина задержали по подозрению в грабеже

10:16

Строительство роботизированной фермы в Пряжинском районе идет без нарушений

10:02

Синоптики прогнозируют теплый, но дождливый ноябрь в Карелии

09:47

В одном из карельских лесничеств незаконно вырубили почти 70 деревьев

09:22

В России начали блокировать лишние сим-карты

08:59

Бизнесмен в Карелии выплатил более 140 млн рублей налогов, чтобы избежать тюрьмы

08:39

Маршруты общественного транспорта изменятся в Петрозаводске

08:22

«Распорото брюхо»: на домашнего лабрадора в Петрозаводске напала «неадекватная собака» без намордника

08:01

Безвизовый режим вводится между Россией и Иорданией

07:41

«Уже год не горят фонари»: улица Беломорская в Петрозаводске погрузилась во тьму

07:24

Деревянную часовню XVIII века начнут восстанавливать в Заонежье

07:03

Два автомобиля разбились всмятку на Лососинском шоссе в Петрозаводске

06:42

«Им довольно тяжело»: финнам не хватает денег на покупку продуктов с истекающим сроком годности

00:13
Волевую победу одержала «Динамо-Карелия» над «Академией СКА» из Санкт-Петербурга
Сегодня 08:29 Спорт
Поделиться

Матч на домашнем льду завершился победой карельской команды «Динамо-Карелия» со счетом 6:5.

фото: © МХК «Динамо-Карелия» / VK

Накануне, 1 ноября, прошла очередная игра в рамках Чемпионата МХЛ.  «Динамо-Карелия» встретилась с «Академией СКА» из Санкт-Петербурга. Напомним, она из их же «серебряного» дивизиона, занимает третью строчку в турнирной таблице. Наши — предпоследнюю. Но после последнего проигрыша ребята собрались и дали отпор гостям.

— Получилась напряжённая и результативная встреча, в которой нам удалось проявить характер и одержать волевую победу. Шайбы забросили Богдан Козловский, Илья Кобец, Иван Афанасьев, Ярослав Медведев, Илья Базанов и Фёдор Кузьмин, — рассказали в паблике команды в ВК.

Игра завершилась победой в овертайме со счетом 6:5 в пользу Карелии.

 

С победой игроков поздравил тренер — Дмитрий Крамаренко. Он команду возглавил 26 сентября. Он сменил на посту Игоря Велькера, который работал в Кондопоге на протяжении двух сезонов.

— Хорошая, боевая игра. Результативная, харАктерная на протяжении всего матча с двух сторон. Омрачила игру травма у соперника. Так получилось. Дай Бог, чтобы у парня ничего серьезного не было. Здоровья ему. А так пацанов с победой, болельщикам спасибо большое. Тоже их с победой, — поделился впечатлениями Дмитрий Крамаренко.

Следующие игры пройдут на выезде. 4 ноября в Ярославле с МХК «Локо», а 6 ноября в Череповце с МХК «Алмаз». Обе команды играют в «золотом дивизионе». «Локо» лидирует в турнирной таблице, «Алмаз» находится на 5 строчке. Наша команда в своем дивизионе на предпоследнем месте, но количество очков после четвертой победы выросло.

Напомним, встреча прошла в рамках Чемпионата МХЛ. Лига объединяет молодых хоккеистов в возрасте от 16 до 20 лет. Команды Молодежной хоккейной лиги поделены на две конференции по географическому принципу. В конференции «Запад» играют 19 команд, в конференции «Восток» — 18, которые разделены на два дивизиона «Золотой» и «Серебряный». «Динамо-Карелия» в серебряном дивизионе конференции «Запад». В регулярном чемпионате внутри своей конференции команды играют друг с другом по круговой системе (по четыре матча с командами своего дивизиона и по два − с остальными). В плей-офф выходят восемь команд из каждой конференции.

Обсудить (0) в ленту
В Минобразования Карелии пояснили, почему воспитателям садика в Лоухи с сентября снизили зарплаты
Сегодня, 08:01 Общество
Участники субботника построили еще два моста на трассе «Фонтаны»
Сегодня, 07:30 Общество
В Петрозаводске открылся первый муниципальный приют для бездомных животных
01 ноября, 23:48 Общество
Все, что случилось сегодня
01 ноября, 22:20 Хроника дня
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение