«Волга» влетела в отбойник на трассе в Карелии (ФОТО)

Пенсионер за рулем «Волги» не справился с управлением, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
Авария произошла на 452 километре автодороги А-121 «Сортавала». В 17.54 вечера 16 марта автомобиль ГАЗ врезался в металлический отбойник.
По предварительным данным, 64-летний водитель автомобиля не справился с управлением.
В результате аварии водитель получил травмы. По факту ДТП проводится проверка.
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