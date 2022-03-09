«Волга» влетела в отбойник на трассе в Карелии (ФОТО)

Пенсионер за рулем «Волги» не справился с управлением, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Авария произошла на 452 километре автодороги А-121 «Сортавала». В 17.54 вечера 16 марта автомобиль ГАЗ врезался в металлический отбойник.

По предварительным данным, 64-летний водитель автомобиля не справился с управлением.

В результате аварии водитель получил травмы. По факту ДТП проводится проверка.