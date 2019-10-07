Волк напал на ребенка в поселке Карелии (ВИДЕО)

В Надвоицах волк напал на 6-летнего мальчика, сообщили в Минприроды Карелии.

В Надвоицах 4 октября волк напал на ребенка. Ситуацию с выходом хищника в населенный пункт взяло на контроль Минприроды.

"В пятницу, 4 октября, начались оперативные мероприятия по добыче зверя, - сообщили в ведомстве. - Министерство природных ресурсов Карелии совместно с полицией поселка ведет работу по устранению хищника. 4 октября в ведомство стали поступать сигналы от встревоженных жителей поселка Надвоицы о том, что волк выходит на территорию населенного пункта. По первому сигналу о появлении хищника инспектором Минприроды был организован выезд оперативной группы. Десять охотников и сотрудников полиции были привлечены для устранения волка".

Как сообщили "Столице на Онего" в ведомстве поиски волка будут продолжаться до ликвидации зверя.

"С первых попыток устранить хищника не удалось. Все необходимые меры для удержания ситуации под контролем приняты", - заверили в Минприроды.

В паблике "Надвоицы online" местный житель опубликовал видео, на котором запечатлел, как серый хищник идет по дороге в поселке.