Волк загрыз собаку в посёлке на севере Карелии

В Надвоицах участились случаи выхода хищника к людям.

Посёлок Надвоицы Сегежского района начал регулярно навещать дикий волк. Последний визит лесного гостя запечатлели камеры видеонаблюдения, установленные на доме № 5 по улице Спиридонова.

По словам местных жителей, во время одной из своих прогулок хищник успел загрызть собаку, оставшуюся без присмотра людей.

— Малышки больше нет. Он позавчера её поранил, а вчера совсем утащил. (…) Пока мужчины выбежали, уже поздно было, не выжила, — поделилась Татьяна Павлова в комментариях сообщества «Надвоицы online».

Как рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе МВД по Карелии, заявлений по этому факту в полицию не поступало.

Ранее голодный волк попытался утащить в лес домашнюю собаку из Суоярви.

По информации Минприроды региона, в населённые пункты волков, как правило, привлекают безнадзорные домашние животные. Для безопасности питомцев их рекомендуется держать в закрытом помещении или на огороженной придомовой территории. Сообщить о выходе хищников к людям можно по телефону ведомства: +7 921 222-05-25.