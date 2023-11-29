Волка, запугавшего жителей села в Карелии, уничтожили на охоте

В Пряжинском районе охотники обложили волка, повадившегося гулять по селу Крошнозеро.

В Минприроды Карелии рассказали об уничтожении волка, приходившего в село Крошнозеро в Пряжинском районе Карелии.

Ранее местные жители начали сообщать об участившихся случаях захода хищников в село. В результате была организована охота. В лесу между селом Крошнозеро и деревней Савиново охотники добыли одного волка.

Сейчас идут биотехнические мероприятия — выкладка привады — чтобы отвести волков от села Крошнозера и поселка Пряжа, где участились выходы зверей к населенным пунктам. Охота на волков начнется после установления постоянного снежного покрова.

В Минприроды напомнили о том, что собак в частных домах необходимо держать в вольерах и на огороженной территории. Увидевшим волка в населенном пункте надо звонить по телефону Минприроды Карелии: +7 (921) 222-05-25.