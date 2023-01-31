Волки ушли из Карелии в соседний регион (ВИДЕО)

Карельские волки мигрируют на юг Мурманской области, сообщили в Кандалакшском заповеднике.

В паблике Кандалакшского природного заповедника появилось видео мышкующего волка. Кадры с серым хищником прикреплены не случайно — в Минприроды Мурманской области отметили, что численность волков в регионе увеличилась. В 2020 году насчитали 128 особей, в 2021-м — 130, а в 2022 году — 247.

В заповеднике также зафиксировали, что волки стали встречаться чаще.

По словам сотрудников отдела заповедной охраны, — волки приходят со стороны Карелии.