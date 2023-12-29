Волки посетили окрестности популярного туристического города в Карелии

Серые хищники были замечены недалеко от базы отдыха возле города Сортавала.

Пара волков была замечена возле базы отдыха на острове Риеккансаари, на котором расположено Сортавальское городское поселение.

Видео с волками было размещено в паблике «Подслушано в Сортавала | Карелия».

На кадрах серые хищники пересекают по льду залив Ладожского озера. Как отметили в паблике — между островами Хейккурисенсаари и Хонкасало.