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Волки посетили окрестности популярного туристического города в Карелии

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фото: © vladimircech / Freepik

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Серые хищники были замечены недалеко от базы отдыха возле города Сортавала.

Пара волков была замечена возле базы отдыха на острове Риеккансаари, на котором расположено Сортавальское городское поселение.

Видео с волками было размещено в паблике «Подслушано в Сортавала | Карелия».

На кадрах серые хищники пересекают по льду залив Ладожского озера. Как отметили в паблике — между островами Хейккурисенсаари и Хонкасало.

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