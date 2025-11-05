Волки утащили с цепи собаку в Пряжинском районе

Жители поселка Матросы сообщают о появлении в населенном пункте волков.

Волки напугали жителей поселка Матросы. Жертвами пока стали только собаки.

— Сегодня ночью была снята собака с цепи. Останки были найдены в полукилометре от дома. Берегите своих питомцев, — написала в местном сообществе «Матросы. Объявления» Валентина Артемьева, призывая односельчан к бдительности.

Как прокомментировали в Минприроды, информацию о выходе волков направили районному охотинспектору для проверки и проведения необходимых мероприятий.

В ведомстве напомнили, что хищников в населенные пункты привлекают безнадзорные домашние животные, находящиеся на самовыгуле или на цепи. Для безопасности питомцев их рекомендуют держать в закрытом помещении на огороженной придомовой территории.

Ранее сообщалось, что гибрид волка и собаки впервые обнаружен в Карелии.