Подписаться
Новости. Общество
09:29, 22 Октября 2019
фото: © Рixabay/raincarnation40

Волки в Карелии едят свою добычу прямо в поселке

Загрузка...

Охотовед из Беломорского района заявил, что люди сами виноваты в том, что дикие звери идут в поселки.

В паблике газеты "Беломорская трибуна" опубликовано письмо жителей Беломорского района о том, что волки заходят в населенные пункты, таскают с привязи собак.

"Здравствуйте, - написали жители. – Опубликуйте, пожалуйста, статью о нашествии волков на поселок Сумский Посад. Они свою добычу уже не уносят в лес, а едят ее посредине поселка, под фонарем. Нужно чтобы охотоведы обратили на это внимание и приняли соответствующие меры".

Редакция местной газеты попросила охотоведа Льва Шишина дать комментарий.

"Популяция волков в районе не увеличилась, - сообщил Лев Викторович. - Они выходили и будут выходить в населенные пункты (например, на днях они задрали кавказскую овчарку в Пушном), люди сами виноваты - развели столько собак, что зверь идет туда, где легкая добыча. Разрешений на отстрел в этом году в Беломорском районе выдано 123 штуки. Такого ажиотажа не было никогда, так как за одного добытого волка платят 10 тысяч, за волчонка - 5 тысяч".

Про медведей охотовед добавил, что люди также сами приучили их своими свалками, форелеводческими хозяйствами, и сделали их практически не дополнительным, а основным источником питания.

В рамках закона, сказал охотовед, они делают регулирование численности волков, держат ситуацию на контроле.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.10.2019, 15:23
Жители Вологодской области разбились на трассе в Карелии
17.10.2019, 06:40
Иномарка задавила женщину на повороте в Петрозаводске (ВИДЕО)
18.10.2019, 10:43
"Я убью твою дочь"
19.10.2019, 11:22
Пропавшую в лесу петрозаводчанку нашли мертвой
21.10.2019, 09:00
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
16.10.2019, 17:43
Появилось видео с места гибели пенсионерки в ДТП под Петрозаводском

Аналитика

18.10.2019 11:53
Капитал
Ирина Мирошник: "Благоустройство Петрозаводска в руках горожан" 3
Глава Петрозаводска призывает горожан участвовать в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий, которые нуждаются в благоустройстве в следующем году в первую очередь.
"Дело Ипатова" как свидетельство системного кризиса в полиции Петрозаводска 8
16.10.2019 17:00
Соломку подстелили
15.10.2019 12:36
"Подрыв доверия к государству и закону" 14
14.10.2019 17:06
Хлеб – соль 22
10.10.2019 00:18
Вся аналитика

Чтиво

21.10.2019 09:00
Без политики
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
"Я убью твою дочь" 5
18.10.2019 10:43
"Ты теперь все так видишь, немного насквозь и с любовью" 5
18.10.2019 09:48
"В ответ на нашу борьбу развернуты репрессии" 13
07.10.2019 13:18
архив чтиво

Медиа

"СОБЫТИЕ ДНЯ" на ТНТ-ОНЕГО
16.10.2019 20:22
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы отмену моратория на смертную казнь?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»