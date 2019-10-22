Волки в Карелии едят свою добычу прямо в поселке

Охотовед из Беломорского района заявил, что люди сами виноваты в том, что дикие звери идут в поселки.

В паблике газеты "Беломорская трибуна" опубликовано письмо жителей Беломорского района о том, что волки заходят в населенные пункты, таскают с привязи собак.

"Здравствуйте, - написали жители. – Опубликуйте, пожалуйста, статью о нашествии волков на поселок Сумский Посад. Они свою добычу уже не уносят в лес, а едят ее посредине поселка, под фонарем. Нужно чтобы охотоведы обратили на это внимание и приняли соответствующие меры".

Редакция местной газеты попросила охотоведа Льва Шишина дать комментарий.

"Популяция волков в районе не увеличилась, - сообщил Лев Викторович. - Они выходили и будут выходить в населенные пункты (например, на днях они задрали кавказскую овчарку в Пушном), люди сами виноваты - развели столько собак, что зверь идет туда, где легкая добыча. Разрешений на отстрел в этом году в Беломорском районе выдано 123 штуки. Такого ажиотажа не было никогда, так как за одного добытого волка платят 10 тысяч, за волчонка - 5 тысяч".

Про медведей охотовед добавил, что люди также сами приучили их своими свалками, форелеводческими хозяйствами, и сделали их практически не дополнительным, а основным источником питания.

В рамках закона, сказал охотовед, они делают регулирование численности волков, держат ситуацию на контроле.