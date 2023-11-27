Волнует ли вас полное закрытие границы с Финляндией?

«Столица на Онего» проводит опрос среди своих читателей, чтобы узнать, как коснулось закрытие границ жителей Карелии.

Последняя новость, облетевшая все агентства и паблики — Финляндия закрывает все пункты пропуска на границе с Россией. Это решение стало последним в череде мер постепенного ужесточения пропуска через границу. Все началось с запрета на пересечение границы на велосипедах, затем были закрыты четыре крупнейших пункта пропуска, а после — и остальные погранпереходы, кроме одного, в Мурманской области. Сейчас закрывается и он.

Основной причиной этого в Финляндии назвали прибытие большого количества беженцев из третьих стран, которые едут на границу со стороны России, чтобы затем просить убежище в ЕС. Беженцев, действительно, стало необычайно много, однако и к действиям финских властей возникают вопросы. Главные же пострадавшие, как часто бывает — обычные люди по обе стороны границы, лишенные возможности посещать соседнюю страну, в том числе для того, чтобы навестить своих родственников. В городах Лаппеенранта и Хельсинки прошли митинги, где жители Финляндии, в том числе в свое время переехавшие из России, требовали не закрывать границу полностью.

Между тем, в Карелии также живёт немало людей, имеющих родственников, знакомых в соседней стране. У кого-то там — деловые интересы, кто-то просто часто ездил в Финляндию отдыхать или в популярные у жителей Карелии шоп-туры.

«Столица на Онего» проводит опрос среди своих читателей, чтобы узнать, как коснулось закрытие границ жителей Карелии.