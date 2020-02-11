Волочкова опубликовала новую серию обнаженных снимков из бани (ФОТО)

Балерина порадовала мужчин новой порцией откровенных снимков.

Бывшая прима Большого театра в очередной раз похвасталась своей растяжкой. Эпатажная блондинка решила отдохнуть после серии выступлений. Она побывала в столичном релакс-центре. Анастасия попарилась в бане, где традиционно сделала пикантные фото, пишет Cosmopolitan.

Звезда поделилась впечатлениями от приятного времяпрепровождения.



"Выспалась в уютном деревянном домике на свежем воздухе. А баня – просто шедевр! Я так люблю русскую баню! Кстати, после моего первого посещения этой бани после ее открытия хозяин комплекса Александр подарил мне авторскую баню в моем доме (полную отделку из липы с балетными фигурками и деталями). Ну и, конечно, мой фирменный шпагат стал грациозным и стройным мерилом этой теплой атмосферы", – отметила Анастасия.