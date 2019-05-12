Волочкова в обновленном образе, стоя на коленях, призналась в любви

Анастасия Волочкова наконец-то купила новое бикини.

Анастасия Волочкова любит путешествовать по зарубежным странам. В течение нескольких последних лет она три-четыре раза в год отправляется на Мальдивские острова или в Таиланд, откуда шлет поклонникам и хейтерам фотографии в купальниках, а то и вовсе без него, пишет издание "Узнай все".

Балерина гордится своей фигурой, именно потому часто выкладывает снимки, на которых можно рассмотреть ее тело. Волочкова прилетела на Мальдивы, как она сама утверждает, с мужчиной своего сердца. Пока предвкушение лета у многих только начинается, у балерины оно уже в самом разгаре.

На одном из новых фото, сделанных на песчаном побережье, Анастасия стоит на коленях, облаченная в белый купальник. По словам Волочковой, она чувствует гармонию с Мальдивскими островами. В то же время балерина упомянула, что на минуту открыла комментарии "чисто улыбнуться" и подчеркнула, что действительно находится в хорошей форме.

Причинами этому она назвала любовь, которая творит чудеса, а также ежедневную физическую работу над собой.