Волочкова заговорила о рождении ребенка

Балерина рассказала, что у нее родится красивый ребенок.

Волочкова рассекретила новый роман, который длится на протяжении трех месяцев. Анастасию спросили, если ей сейчас поступит предложение руки и сердца, согласится ли она.

"Это решение серьезное и серьезный шаг. Считаю, что такими вещами, как замужество и рождение ребенка никогда нельзя шутить или делать ради пиара, Бог потом очень сильно за это накажет. Но недавно думала, что если у нас родится ребенок, это будет самый красивый человек", – призналась Волочкова.