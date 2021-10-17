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Володин предложил отзывать Нобелевскую премию мира в особых случаях

Новости. Общество
19:40, 17 Октября 2021
фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира.

Нобелевская премия мира дискредитирована сомнительными решениями, но вернуть доверие помогла бы процедура отзыва награды в тех случаях, когда лауреатов уличают в нарушении прав и свобод человека, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Володина.

«Когда говорят о Нобелевской премии в области фундаментальных наук — вопросов нет. Понятно, за что их вручают. <...> С премией мира такой ясности нет, как нет критериев оценки», — написал Володин.

В пример он привел Михаила Горбачева, чье правление, по мнению Володина, «привело к разобщению народов, крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века — распаду СССР», политика из Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которую в 2018 году обвинили в геноциде мусульманской народности рохинджа, президента США Барака Обаму, который получил премию вскоре после избрания, когда о каких-либо результатах его работы говорить было преждевременно.

«Совершенно очевидно, такими решениями Нобелевская премия мира дискредитирована. Доверие к ней, возможно, сможет вернуть введение процедуры отзыва премии в случае выявленных фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека», — считает спикер Госдумы.

В этом году Нобелевскую премию мира присудили филиппинской журналистке Марии Ресса и главному редактору российской «Новой газеты» Дмитрию Муратову. В современной истории России Муратов стал первым лауреатом, а во времена СССР премии удостаивались Андрей Сахаров и Михаил Горбачев.

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