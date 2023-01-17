«Володька за коренья споткнулся, упал в костер, обгорел сильно — да и умер»

Как в Петрозаводске выживают люди, оказавшиеся на улице.

Сегодня никого уже не удивляет, что пропитанье на помойке ищут не только крысы, птицы и собаки, но еще и люди. Ну и, как правило, тех, кто копается в мусорных баках, за людей-то особо не считают: так, бомжи, пьяницы, асоциальные элементы… «Сами виноваты, раз докатились до такой жизни», — говорят прохожие и брезгливо отворачиваются в сторону.

И все же кто они, эти люди, что заставило их прийти к мусорным бакам, узнала журналист «Столицы на Онего».

Когда все разбирали просроченные продукты, выкинутые из магазина, в стороне стояла только пожилая женщина. Она подошла за остатками, когда все разошлись.

— Вам сегодня почти ничего не досталось. Так всегда бывает? Вас не подпускают к коробкам с продуктами?

— Да когда как повезет. Раньше мне хорошо было, когда Володька живой был. А теперь его уже год как нет, сгорел.

— Что за Володька?

— Да видела, наверное, щупленький такой ходил, с ним еще женщина была, хромая, с палочкой. Они в лесу напротив моего дома жили. Избушку там сколотили, да и жили. Поджигали, правда, ее несколько раз… А еду они на костре готовили. А там сосны огромные, знаешь. Так, Володька за коренья споткнулся и попал в костер. Обгорел сильно. Его в больницу тогда увезли, там и умер.

А он молодец, работящий был. Женщина его куда-то пропала потом. Он ведь продукты носил. Мусор у магазина убирал, и ему разрешали просрочку выносить. Так он мне всегда первой разрешал брать. Вот тогда хорошо было, а теперь другие выносят, я их не знаю, да и они мало оставляют.

Что произошло дальше, читайте в материале Иры Мерковой «Молоко на блины».