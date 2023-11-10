Волонтерам из Карелии доверили находки поисковиков в соседнем регионе

Волонтеры из Карелии помогли Военному музею Карельского перешейка.

В минувшие выходные 10 волонтеров из Карелия ездили в Выборг Ленинградской области. Там они помогали Военному музею Карельского перешейка: очищали экспонаты, найденные поисковиками, и помогали в демонтаже зданий, пишет 47channel.ru.

Волонтеры из Центра добровольчества «Мосты добра» провели в Выборге три дня. За это время молодые люди успели установить крышу на блиндаже, демонтировать два здания, оставшиеся со съемок фильма, и остатки ангара, мешавшие проходу.

Активисты также помогли в очистке будущих экспонатов, которые нашли поисковики в Ленобласти. Музей в благодарность за помощь провел для волонтеров углубленную экскурсию по экспозиции.

Как рассказали в четверг, 9 ноября, в Карельском региональном центре молодежи, работы проводились в рамках проекта «На той войне незнаменитой». Проект посвящен Зимней войне и направлен на сохранение исторической памяти у молодёжи.