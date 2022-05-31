Волонтеров научат тушить лесные пожары в Карелии

Минприроды Карелии, Карельский региональный Центр молодежи и «Наследие Калевы» подписали соглашение о сотрудничестве.

Власти республики договорились о сотрудничестве с волонтерами, которые готовы помогать в охране лесов от пожаров. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

«Соглашения об этом подписали Минприроды, Карельский региональный Центр молодежи и „Наследие Калевы“. Выводим наше взаимодействие на новый уровень: на базе „Авиалесоохраны“ и МЧС проводим обучение добровольцев, обеспечиваем их спецодеждой», — пишет руководитель региона.

Парфенчиков напомнил, в прошлом году Карелия впервые за много лет столкнулась с серьезными лесными пожарами из-за аномальных жары и засухи.

«Мы учли полученный опыт: увеличили финансирование охраны лесов, полностью укомплектовали штат „Авиалесоохраны“, обновили материально-техническую базу. Но при этом понимаем, что без помощи волонтеров не обойтись — во многом благодаря им нам удалось летом 2021-го не допустить огонь на улицы наших населенных пунктов», — отметил глава Карелии.