«Волонтёрство — это состояние души»: в сети рассказали о семье карельских волонтеров

Карельская семья покоряет волонтёрские вершины.

В сообществе «Центр спортивной подготовки» рассказали о семье волонтеров. «Вы наверняка замечали этих волонтёров на наших соревнованиях», — написали они.

Елена и Валерий Погибы, учителя из Олонецкого района, уже более пяти лет активно участвуют в волонтёрских проектах. Как уточнили в центре, их можно было встретить на многих крупных мероприятиях, например, на XXI Спартакиаде по национальным видам спорта «Игры Манчаары» в Якутии и VI Всероссийском форуме «серебряных» добровольцев.

«Волонтёрство — это состояние души», — поделилась Елена. Она руководит школьным волонтёрским отрядом и прививает любовь к добровольчеству своим ученикам.

Валерий отметил, что волонтёрство позволяет расширить кругозор и познакомиться с интересными людьми. «Участие в фестивалях и культурных обменах не только помогает создать праздник для других, но и позволяет самому окунуться в новый мир и приобрести незабываемый опыт», — сказал он представителям центра.

Как рассказали в Центре спортивной подготовки, особое место в сердцах Елены и Валерия занимает именно спортивное волонтёрство. Они с удовольствием работают на стартовых городках различных соревнований, создавая атмосферу праздника и поддержки для спортсменов.