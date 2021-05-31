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Волонтеры Благотворительного фонда имени Арины Тубис отмечены наградами Петросовета

Новости. Общество
15:09, 01 Июня 2021
фото: © Петрозаводский городской Совет

Исполняющий обязанности председателя Петрозаводского городского совета Александр Ханцевич вручил благодарственные письма членам республиканской общественной организации, которая помогает тяжелобольным детям и взрослым.

Торжественная церемония награждения состоялась сегодня, 1 июня, на большом празднике, приуроченном ко Дню защиты детей, который организовала главный врач Городской детской поликлиники №1 Надежда Дрейзис совместно с Фондом имени Арины Тубис, рассказали в Петросовете.

В своем выступлении и.о. председателя Петросовета Александр Ханцевич от имени депутатов городского совета поздравил всех собравшихся с праздником и выразил слова глубокой благодарности волонтерам благотворительного Фонда и персоналу многопрофильного медицинского учреждения за их ежедневный самоотверженный труд и за плодотворное взаимодействие в благородном и нужном деле помощи больным детям.

- Дети – это наше будущее, будущее нашей нации и страны. Спасибо за вашу поддержку, за ваш большой личный вклад в благополучие подрастающего поколения. Вы делаете все, чтобы наши дети были здоровыми, крепкими и счастливыми. Большое спасибо Вам за это, - сказал Александр Ханцевич.

Депутат также вручил благодарственные письма Петросовета активистам благотворительной организации Анне Игнатенко, Полине Петровской, Наталье Черемисиной, Ирине Екимовой, Татьяне Трифановой, Ирине Фёдоровой и Светлане Борисовой. Волонтеры Фонда имени Арины Тубис отмечены «за неравнодушное отношение к детям, бесценный вклад и мощную поддержку в жизни детей».

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