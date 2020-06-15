Волонтеры будут бороться с рекламой наркотиков на улицах Петрозаводска

Создаётся волонтёрский отряд "Здоровая столица", сообщили в мэрии Петрозаводска.

На базе Центра молодежи организован набор в волонтёрский отряд, целью которого является пропаганда здорового образа жизни, а также борьба с рекламой наркотиков на улицах города.



"Коронавирус внёс коррективы в повседневную жизнь каждого человека. Однако это не мешает нам продолжать свою работу, которая в сегодняшних реалиях переведена в онлайн-режим. Если ты хочешь присоединиться к нашей команде, сделать себя и наш город лучше, а также стать частью масштабного проекта #здоровая_столица, пиши в сообщения группы "Городской центр молодёжи", – призывают инициаторы акции.