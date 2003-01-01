Пять тысяч саженцев сосны высадили на пострадавшем от пожаров острове в Карелии

Волонтеры «Древа жизни» восстанавливают лес на острове Ильмексенсаари в карельском Приладожье.
Волонтеры организации «Древо жизни» и сотрудники нацпарка «Ладожские шхеры» восстановили лес на острове Ильмексенсаари в Карелии. Они высадили пять тысяч саженцев сосны. Об этом сообщили в паблике проекта.
Остров серьезно пострадал от масштабного пожара в 2014 году, который уничтожил не только деревья, но и плодородный слой почвы. Экологи надеются, что молодые деревья приживутся и дадут начало новому лесу.
