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Волонтеры две недели строили дом для семьи мобилизованного жителя Карелии

Новости. Общество
13:59, 26 Октября 2022
фото: © Минобразования и спорта Карелии

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Волонтёры Карельского регионального штаба Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» продолжают помогать семьям мобилизованных граждан, сообщили в Минобразования Карелии.

По данным министерства, на сегодняшний день в региональный штаб поступило 96 заявок, 3 семьи взяты под опеку. По адресным заявкам волонтёры оказывают консультационную помощь, помогают с домашними животными, колют дрова, сидят с детьми и поддерживают пожилых родителей, которые временно остались одни.

В региональный штаб обратилась за помощью Елена Юрьевна. Она с мужем начала строительство дома в Орзеге, но его мобилизовали и все материалы остались на улице.

Добровольцами стали бойцы студенческого педагогического отряда «Маяк» и Центра добровольчества «Мосты добра».
«На протяжении 2-х недель мы выезжали на участок и строили дом: выкапывали канавы, прокладывали трубы для системы слива и засыпали их щебнем, переносили доски под каркас» — Семен Решетов, волонтер.

Присоединиться к команде волонтёров может любой желающий. Для этого оставьте заявку на платформе ДОБРО.РФ по ссылке https://clck.ru/32QmjV.

По вопросам набора волонтёров: Татьяна Либман 8 (900)-457-80-32.

А если вам нужна поддержка, помощь, обращайтесь на круглосуточную горячую линию #МЫВМЕСТЕ по телефону 88002003411 или в чат-бот https://t.me/mivmeste_info_bot.

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